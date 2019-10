Kus õpivad kinnisvara korrashoidjad?

Saates "Korras kinnisvara täna-homme" jaguneb eetriaeg kahe teema vahel. Räägime heakorrast ja korrashoidja ameti õppimisvõimalustest.

Foto: Unsplash

Saate esimeses pooles on kõne all heakord. Uurime, kuidas heakorrateenuste taset mõõta, kuidas mõjutab kontoriruumi puhtus seal töötavaid inimesi ning kuidas paistab Eesti puhtuseskaalal võrreldes teiste riikidega. Külas on Puhastusekspert OÜ juhataja Helge Alt, Kinnisvarateeninduse juhatuse liige Ivar Bank ja osaühingu Pesuekspert juhatuse liige Tiit Jürmann.