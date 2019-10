Õliühingu uus juht asus ametisse keerulisel ajal

Hommikuprogrammis oli külas Eesti Õliühingu uus tegevjuht Mart Raamat, kes varem on töötanud keskkonnaministeeriumis ja nõustas viis aastat kantslerit ja ministeeriumi energeetika küsimustes.

Eesti Õliühingu uus tegevjuht Mart Raamat leidis hommikuprogrammis, et kõik ühingu liikmed mõistavad, et sektor on muutumises. Foto: Raul Mee

Raamat sõnas, et juhtida õliühingut ajastul, kus on võetud eesmärk vähendada fossiilkütuste tarbimist, pakub suurt väljakutset. "Kõik ühingu liikmed saavad aru, et sektor on muutumises," sõnas Raamat, lisades, et vajadus liikumise järele ei kao ja tuleb mõelda, mis peaks olema mõistlik poliitika edasi minemiseks.

Kõige põletavamad teemad, millega Raamat kõigepealt tegelema hakkab, on segadus vedelkütuse seaduse ümber ja seejärel tahaks nad ühinguna mõista ja saada kindlust, kuidas riik planeerib kütuseturgu aasta 2030 vaates.

Kolmapäeval toimub kaubanduse aastakongress, kus tuleb arutlusele ka Eesti tavatult kõrge toiduainete käibemaksumäär. Samuti otsitakse kongressil lahendusi kaubandussektorit painavale töökäte puudusele.

Rimi Eesti juhi Vaido Padumäega arutlesime, miks pole endiselt piisavalt poliitilist tahet, et vähendada riigi maksukoormust inimeste toidukorvile, ja kuidas on tehnoloogiline progress leevendanud tööjõupuudust kaubanduses.

Äripäeva ajakirjaniku Pille Ivaskiga rääksime, miks Euroopa väikelennufirmad järjepanu uksi sulgevad. Saime detailse ülevaate Euroopa lennundusturu praegusest olukorrast ning ka Nordica ja Adria Airwaysi vahelistest võlasuhtest.

Saadet juhivad Allan Rajavee ja Tiiu Taal.