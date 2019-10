Peapõhjus, miks maailmamajandusel läheb kehvemini

Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik toob välja, mis on maailmamajanduse jahtumise peapõhjus. Foto: Raul Mee

Saade on salvestatud majanduskonverentsil Äriplaan 2020, mis on juba 21 aastat toonud suurele lavale mõjuvõimsaid esinejaid.

Esimeses saatepooles saab sõna Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik. Ta on öelnud, et Eesti majanduskasv on viimasel kolmel aastal olnud Euroopa üks kiiremaid ning meil läheb hästi, kuid samas hoiatab ta, et viimaste aastate kiire kasvuspurt on ohtlik. Kaasik toob välja, mis on maailmamajanduse jahtumise peapõhjus.

Teises ettekandes kõneleb kinnisvaraarendaja Kaamos Grupi asutaja ja omanik Kaido Jõeleht. Ta annab ülevaate firma olulistest ärisuundadest ja plaanidest.

Kuulake saadet siit: