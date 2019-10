Kuidas saab lihtinimene edestada fondijuhti?

Tallinna börsi juht Kaarel Ots aitas lahata Peter Lynchi investeerimisraamatut ning seda, kas igaühel on võimalik edukalt investeerida.

Tallinna börsi juhi Kaarel Otsaga arutasime Äripäeva raadio hommikuprogrammis, kuidas enda ümbert parimad investeerimisideed üles korjata ning kas investeerida suudab tõesti meist igaüks, nagu väidab Peter Lynch äsja eesti keeles ilmavalgust näinud raamatus "Üks samm Wall Streetist ees".

"Terve mõistuse abil otsuseid teha suudab igaüks," oli ka Ots veendunud. Nii võib tema sõnul igaühest saada edukas investor. Selle peamiseks eelduseks on Otsa sõnul oma emotsioonidest lahti laskmine. "Inimesed usaldavad oma kõhutunnet liigselt ja see on nende suurim vaenlane," viitas ta sellele, et edukas investor saab vaid nendest, kes suudab teha kaalutletud otsuseid.

Ots tõi välja, et tänapäevases ühiskonnas on liiga palju infomüra ning see võib investeerimisotsuste kaalutlemist takistada. "Kui inimene käib tööl ja tegeleb veel mitme muu asjaga, on infomüras väga raske orienteeruda - tuleb osata mitte minna kaasa karjaefektiga," rõhutas ta.

Investeerimiskultuur edeneb

Samas on Ots veendunud, et investeerimiskultuur Eestis üha paraneb. Kui täna on meil umbes 30 000 investeerimiskontot, millelt leiab vähemalt ühe väärtpaberi, siis selle arvu mitmekordistamine peab tema sõnul algama koolidest. "Finantshariduse vallas on tehtud palju jõupingutusi - raha käib meiega alati kaasas ning lapsed peavad tajuma, et PlayStationi mänge ostetakse raha eest isegi siis, kui see käib elektrooniliselt," rääkis Tallinna börsi juht.

