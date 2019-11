Balti finantsjuhid annavad aru

SEB korraldab tänavu juba seitsmendat korda Balti riikide suurettevõtete finantsjuhtide uuringut, millega kaardistatakse Baltikumi suurtegijate investeeringuid ja väljavaateid näiteks tööjõuturu vallas.

Finantsjuhid annavad aru - kas Skandinaavia kriisimärgid jõuavad ka Eestisse? Foto: LIIS TREIMANN

Just uute talentide avastamine on viimastel aastatel olnud Baltimaade ettevõtjate peamine mure, mistõttu soovib SEB andmetel üha rohkem siinseid ettevõtjaid näha sisulisi muudatusi maksukeskkonnas. Millised on teised Balti suurettevõtjate probleemid ja kuhu liiguvad investeeringud, räägib meile homme hommikul SEB ettevõtete panganduse valdkonna juht Artjom Sokolov.