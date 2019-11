Hommikuprogramm: pensionireform kohtleb inimesi ebavõrdselt

Finantssektori esindusorganisatsiooni FinanceEstonia huvisid esindavad advokaadid leiavad, et pensionireformi seaduseelnõu riskeerib mitmest aspektist põhiseadusega vastuollu minekuga.

Ellex Raidla vandeadvokaat Toomas Vaheri sõnul võib riigieelarvest kogujate sotsiaalmaksu arvel pensionisambasse tasutud 4% osa väljamaksmine olla vastuolus võrdsuspõhiõigusega, sest toob kaasa teise sambaga mitteliitunud isikute ebavõrdse kohtlemise.

Nädala viimases Äripäeva raadio hommikuprogrammis tuleb lisaks pensionirefomi kriitikale vahelduseks juttu ka sellest, kuidas reform edukalt ellu viia. Seda teemat selgitab advokaadibüroo Ellex Raidla partner Toomas Vaher.

Kuula intervjuud siit:

Samuti tutvusime reedeses hommikuprogrammis värske Äripäeva Infopanga ehitusmaterjalitootjate konkurentsiraportiga.

Miks materjalitööstuste juhid varasemast pessimistlikumad on, selgitab konkurentsiraportite juht Sigrid Kõiv.

Kuula intervjuud siit:

Lisaks käis külas IT-ettevõtte Gofore äriarendusjuht Tuuli Pärenson, kellega teeme juttu, kuidas Gofore ilma juhtideta ettevõtet tüürib ja eesmärke täidab.

Võtmesõnad on Pärensoni sõnul kaks asja: otsused on läbipaistvad, näiteks avaldatakse finantstulemusi iga kuu. Teine on oma töötajate usaldamine ning vastutuse andmine.

Kuula intervjuud siit:

17. novembrist laieneb Äripäeva raadio leviala mitmesse maakonda ja linna: lisaks Harjumaale ja Tallinna Tartusse (97,7 MHz), Pärnusse (91,9 MHz), Haapsallu (96,0 MHz), Saaremaale (101,7 MHz) ning Ida-Virumaale (94,6 MHz).

Mis sellega kaasneb, selgitab Äripäeva raadio juht Birjo Must. Samuti räägime veel teistest muutustest, mida raadio on läbi teinud ning mis ees ootavad.

Kuula intervjuud siit: