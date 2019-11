Eesti tippspetsialisti palga eest saab Saksamaal algaja

Meditsiini arenduse valdkonnas on Eesti ja Saksamaa vahel palkades suured käärid. Foto: PantherMedia/Scanpix

Teaduses ja meditsiini arendustegevuses on palgalõhe Eesti ja Saksamaa vahel suur, Eesti spetsialisti palga eest saab Saksamaal algaja.

Saates "Läbimurre: Saksa eri" on külas kodukasutajatele nakkushaiguste kiirteste arendava ja meditsiiniseadmeid müüva Eestimaise ettevõtte Selfdiagnostics juhatuse liige Marko Lehes. Ettevõtel on Saksamaal oma arenduskeskus ja kui osad ettevõtted poevad nahast välja, et sinna turule välja murda, siis seda ettevõtet kutsus Saksamaale riik isiklikult.

Ettevõte on number üks Saksamaal HIV-kodutestide müügis ning praegu tehakse tööd selle nimel, et saaks peagi müüki paisata gripi kiirtesti ja arendada välja vähi kiirtest. Lehes kiidab Saksamaa turgu, kuid toob välja ka palgaerinevused Eestiga.

Lisaks kuuleme saates telefoniintervjuud pikaaegse Siemensi juhi ja praeguse Saksa Automaatika tegevjuhi Ats Aluperega, kes räägib sakslaste töökultuurist.

Kuula saadet siit: