Ehitusmaavarade äri edu vajab insenerioskusi

Eesti Maavarade Grupi juhatuse liikmed Jan Johanson ja Rein Rätsep. Foto: Eesti Maavarade Grupp

Mis on maavarad ja kuidas need tekivad? Kellele kuuluvad maavarad, kui mõistlikult Eestis neid kasutatakse ja kuidas seadused reguleerivad maavarade kasutamist? Millega tegeleb Eesti Maavarade Grupp, kui palju on Eestis kaevanduslubade omanikke ja kas ehitusmaavarade kaevandamine on suur äri?

Stuudios on Eesti Maavarade Grupi juhatuse liikmed Rein Rätsep ja Jan Johanson.

Saadet juhib Andres Panksepp.

Saadet toetab Eesti Maavarade Grupp.

Kuulake saadet siit: