Heavy Industry Estonia hankis unikaalse masinapargi ja kogemuse

Heavy Industry Estonia OÜ tegevjuht Marko Laving räägib E-Profiili pärandist: unikaalne masinapark, tugevad valdkonna spetsialistid, regiooni suurimad kliendid. Foto: Raul Mee

Esimesena kõneleb saates "Lavajutud" Heavy Industry Estonia OÜ tegevjuht Marko Laving ja jutuks tuleb pankrotistunud masinatööstuse E-Profiili pärand.

See pärand on unikaalne masinapark, tugevad valdkonna spetsialistid, regiooni suurimad kliendid. Kuidas on turuolukord muutunud?

Milliseid võimalusi, ohte ja riske ettevõte järgmisel aastal näeb?

Heavy Industry Estonia OÜ on 100% AKG Lootsi OÜ tütarühing. AKG Lootsi OÜ on läbi valdusfirma Kalle Kuusikule kuuluv äriühing.

Teisena saab sõna OÜ Tarmetec juhatuse liige Toomas Lepp. Millisena näeb ettevõte tööstussektori olukorda – kas eksport on ohus? Mis ootab ees masina- ja metallitööstust? Millest lähtub ettevõte järgmise aasta plaane tehes – millised on ohud, riskid ja võimalused?

Moderaator on Urmas Vaino.

Saade on salvestatud konverentsil "Tööstuse äriplaan".

Kuulake saadet siit: