Metsa hakatakse vähem raiuma

RMK raietööd Järvamaal. Foto: Andras Kralla

Sel korral istus kuumal toolil keskkonnaministeeriumi asekantsler, RMK nõukogu juht ja 2030. aastani vaatava metsanduse arengukava juht Marku Lamp.

Rääkisime temaga sellest, kas uus metsanduse arengukava on tööstuste poole kaldu ja kuidas see kokku saab, kui osaliste vahel oodatud konsensust ei saavutatud, miks raiumine järgmistel aastatel Eestis väheneb ja mida õpetas talle see, et keskkonnaühendused kaotasid tema vastu usalduse ja tagasiastumist nõudsid.

Saates kuuleb ka mõtteid Eesti Looduse Fondi juhilt Tarmo Tüürilt, kes on metsanduse arengukava koostava juhtkogu liige ning EASi värskelt juhilt Peeter Raudsepalt. Saadet vedas Rivo Sarapik.

Kuula saadet siit: