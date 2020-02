Investeerimise keerulisus peletab huvilisi

Tuleva juhatuse liige Tõnu Pekk. Foto: Andras Kralla

Investeerimise üks probleem on see, et investeerimine muutub pärast esimesi põhitõdesid kiiresti keeruliseks, leiab Tuleva asutaja ja juhatuse liige Tõnu Pekk, kes pälvis tänavu ka aasta investori tunnustuse.

Kuna investeerimine läheb kiiresti keeruliseks, ei taha paljud sellega tegeleda, leidis Pekk Äripäeva raadio hommikuprogrammis.