Pangad aitavad riigil suurendada taastuvenergia tootmist

Päikesepaneelid kortermaja katusel. Foto: Meeli Küttim

Rohetehnoloogia saates "Cleantech" võtame arutluse alla viimasel ajal palju tähelepanu saanud taastuvenergia tootmise, eelkõige päikeseenergia.

Riik jagab praegu taastuvenergia toetusi ning päikeseenergia jaamade arv on kasvanud enneolematu kiirusega. Kui jätkusuutlik see kasv on ja millised on taastuvenergia ning üldse laiemalt uute innovaatiliste lahenduste rahastamise mudelid ja ka pankade valmisolek riskantsematesse uutesse tehnoloogiatesse investeerida?

Stuudios on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna energiaturgude valdkonnajuht Rein Vaks ning LHV jaepanganduse ettevõtete finantseerimise osakonna juht Marko Kiisa.

Saatejuht on Mart Valner.

Saadet toetavad Sunly OÜ ja MTÜ Cleantech ForEst.

Kuulake saadet siit: