GDPR vajutas pidurit teadusega tegelemisele

Kui ühtepidi on eri valdkondade andmeanalüütika muutunud keerulisemaks, nagu meditsiinis, siis teistpidi on õiguslikus mõttes andmete kasutuse protsessid selgemad seoses GDPRiga. Foto: Raul Mee

Raske on luua midagi uut, kui enne andmete või faktidega tegelemist pead ära spetsifitseerima, mis sul oodatavad tulemused on, rääkis küberspetsialist Jaan Priisalu saates "Tehnoloogiakompass".

"See on põhimõtteline häda seal," lisas praegune TalTechi doktorant-nooremteadur ning endine riigi infosüsteemide ameti juht, rääkides GDPRiga kaasnenud piirangutest andmeanalüütikas. Näiteks jääme Euroopas seetõttu maha tehisintellekti arendamises muust maailmast, samuti meditsiinis.

GDPRi ehk Euroopa Liidu andmekaitsemääruse jõustumisest on möödas pea kaks aastat. Mis jälje on see jätnud küberturvalisusele, teadusele ja andmeärile? Sellest rääkisid Jaan Priisalu ning Telia ärikliendi üksuse direktor Tarmo Kärsna. Saadet juhtis Priit Pokk. Kuula saadet siit:

