Riigiteadlane: agooniat ei tule, kuni Hiina vaipa alt ära ei tõmba

Ühisvõla võtmise peavad veel heaks kiitma Euroopa Liidu liikmesriigid, kuid sellele on ka tugev vastuseis näiteks Austria, Hollandi, Taani ja Rootsi ehk kokkuhoidliku neliku poolt. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa Komisjon teatas mai lõpus 750 miljardi eurosest päästekavast, mis vajab liikmesriikide toetust. Riigiteadlase Viljar Veebeli hinnangul ei tohiks ühiselt võetud võlg otseselt muutuda suuremaks probleemiks enne, kui Hiina otsustab, et ei taha selles teemas enam osaleda.

"Mingisugust agooniat ma ei pakuks, et tuleb, et me hakkame palehigis tagasi maksma," rääkis Veebel. Ta lisas, et sellega ei kustuta Euroopa Liit mitte praegust tulekahju, vaid likvideerib kriisi tagajärgi, kuna see abi jõuab alles hiljem kohale.