Tamming: siseneme kaose esimesse etappi

"Oleme sisenemas kaose kõige esimesse etappi," leiab ettevõtja Alar Tamming.

"Midagi ei ole tegelikult veel juhtunud – maailm ju toimib, toit on olemas. Jah, praegu ei saa reisida, aga muidu on kõik erakordselt super – me elame paremini kui ükski meie esiisa," rääkis investeerimisfestivalil esinenud Tamming Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis kõlanud intervjuus.