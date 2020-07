Saarte Liinid aitab ka kaugemate maanurkade majandust käimas hoida

Sisuturunduse saates rääkisime, mille poolest on Eesti väikelaevade sadamad paremad Läti või Soome omadest. Foto: Saarte Liinid

Sisuturunduse saates oleme külas Kuressaares ASi Saarte Liinid juhatuse esimehel Villu Vatsfeldil.

Villu Vatsfeld räägib sellest, et Eesti renoveeritud väikelaevade sadamad on tihti kõrgemal tasemel kui Soome või Läti sadamad, et üks suur torm võib korraliku sadama põhjalikult segamini paisata ja kuidas sadamate kaudu toimuvad kaubaveod aitavad ka kaugemate maanurkade majandust käimas hoida.

Saatejuht on Hando Sinisalu.

Kuula saadet siit: