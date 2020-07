Kui e-poel pole juhti, pole ka poodi

Disainiagentuuri Neway juht Jaan Naaber räägib saates "Lavajutud" kliendi teekonnast e-poes ning milliseid vigu ettevõtjad teevad. Näiteks unustatakse ära, et ka e-poel peab olema juht. Kliendi usalduse saavutamiseks tuleb olla nii nähtav kui kättesaadav. Foto: Väinu Rozental

Tänane "Lavajuttude" saade on salvestatud juuni keskel toimunud e-kaubanduse kasutajakogemuse konverentsil, mille teemaks oli, kuidas müüki suurendada.

Saates mängime ette disainiagentuuri Neway juhi Jaan Naabri esinemise teemal kliendi teekond e-poes. Naaber analüüsis erinevate e-poodide kasutajakogemust kliendi seisukohast: kui loogiline ja lihtne see otsingust ostuni on. Sealjuures rõhutab ta, et e-poe ja tavalise poe erisused polegi nii suured.