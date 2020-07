Urmas Paet: võidupärga on Eestile vara kaela riputada

Euroopa parlamendi saadik Urmas Paet andis hommikuprogrammis ülevaate, mis on parlamendi seisukoht riigijuhtide vastkinnitatud Euroopa Liidu eelarve kohta – mida vajalikku seal on ja mis on üleliigne, millest parlament tahab lahti saada. Rääkisime ka Eesti võidust-kaotusest viimastelt kõnelustelt.

Kuula intervjuud siit: