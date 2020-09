Kriisi raputus annab logistikas veel aastaid tunda

Via 3L juhatuse esimees Rainer Rohtla. Foto: Raul Mee

Seekordne "Lavajuttude" saade on salvestatud augusti lõpus toimunud konverentsil "Laoseis 2020".

Logistikaettevõtte Via 3L juht Rainer Rohtla räägib sellest, mis on olnud kriisi õppetunnid, mis on muutunud tänu sellele logistikasektoris ning miks ta on ettevaatlik tuleviku ennustamisel.