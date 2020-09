"Värbamine ei ole kunagi olnud nii raske"

Aaro Lode. Foto: Andras Kralla

Eesti toitlustuses ei ole kunagi olnud töötajate värbamine nii raske kui on praegu, ütles Eesti ühe suurema toitlustusettevõtte, Baltic Restaurants Estonia juht Aaro Lode.

Lode rääkis Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis kõlanud intervjuus, et praegu põhjustab värbamise keerukust töötukassa. Lode sõnul hoiab töötukassa jagatav abiraha inimesi kodus. Samuti näeb ettevõtte juht, et tööturu olukord on endiselt töötaja poole.