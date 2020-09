Kas turismi edasine riiklik toetamine on nagu surnud hobuse eest maksmine?

Turismi tippajal juulis vähenes välisturistide arv tänavu 60%. Foto: Andras Kralla

See on üks küsimusi, mis tuleb aruteluks värskes saates "Äripäeva fookuses". Kuna turismivaldkonnas kiiret taastumist ei paista, siis osalt see kehtib, leiab Hansabussi juht Indrek Halliste. Samas on tal rida argumente, miks riiklikud toetused on sektoris endiselt vajalikud.

Lisaks vahetult enne piiranguid bussifirma juhiks saanud Hallistele kõnelevad saates ka IT-firma Iglu juht Kristjan Aiaste ja digitaliseerimislahendusi pakkuva Saksa Automaatika juht Ats Alupere.