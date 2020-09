Konkurentsiameti juht kummutab Apollo kino argumente

Konkurentsiameti juhi Märt Otsaga tuli juttu ka sellest, miks seaduse rikkumine ei too ühel juhul mingit karistust ning miks läheb kartellide püüdmine peagi lihtsamaks. Foto: Andras Kralla

Kinoturg on ikkagi see, kus inimesed päriselt kinos käivad, ning kartus, et kinod kinni lähevad, muidu kui keegi üle ei osta, ei tundu realistlik, rääkis saates "Kuum tool" konkurentsiameti juht Märt Ots.

Nimelt teatas augusti lõpus Margus Linnamäe ja Ivar Vendelini investeerimisfirma UP Invest, et soovib 65 miljoni euro eest osta AMC Forumi kinoärid Eestis, Lätis ja Leedus. Kontserni kuulub juba Apollo kinogrupp, seepärast kardetakse, et tekib liiga võimsalt turgu valitsev ettevõte.