Kärpija vs. värbaja: kriisiaja kogemused on kui öö ja päev

Ain Hanschmidti (vasakul) suurosalusega firma Tallink ja Markus Villigu Bolt lähenesid kriisile erinevalt, kuna kriisis saadi lüüa erinevalt. Milliseid personaliotsuseid tuli teha, rääkisid Tallinki personali- ja arendusdirektor Vahur Ausmees ja Bolti personalipartner Laura Eelmaa Palga Päeva konverentsil. Foto: Raul Mee/Kollaaž

"Lavajuttude" saates mängime ette suure vestlusringi, kus on kahe poole tööandjad – esiteks need, kes pidid kriisi ajal ohtralt inimesi juurde värbama; teisalt need, kelle äritegevus oli tugevalt häiritud ja osa töötajaid tuli koondada.

Ettevõtted jagavad oma kriisiaja kogemust ja arutavad, kuidas ja millal olukord stabiliseerub – millal hakatakse uuesti värbama, millal hakkavad palgad uuesti tõusma, millal läheb koormus tagasi ja palju muud.