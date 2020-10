Kuidas pista jalg rahakuluka võidusõidu maailma?

Mikk Maaten 620hobujõulise Lamborghini Huracáni võistlusauto roolis. Foto: Erakogu

Võidusõiduga tegelemine on tõepoolest selline, nagu räägitakse – kallis. Ent leidub ka taskukohaseid viise selle maailma õhku nuusutada ning saada aimu, kas sul jagub järgmise sammu tegemiseks oskusi või kui palju tuleb selle jaoks veel harjutada, selgub seekordsest „Autojuttudest“.

Karl-Eduard Salumäe külaliseks on kaks meest, kes on võidusõitu eri rakursside alt seestpoolt näinud: Eesti Ekspressi toimetaja ja võidusõidukommentaator, podcast'i „Motoorne rahutus“ üks saatejuhte Toomas Vabamäe ning kahekordne Balti meister autoringrajasõidus Mikk Maaten. Neist esimene alustas kunagi ise kolmekümnendates eluaastates hobikorras võidusõitmisega, teine (pildil) on aga maast madalast kihutanud ringradadel ääretult eripalgeliste neljarattalistega, näiteks 620hobujõulise Lamborghini Huracániga.

Kuula saadet siit: