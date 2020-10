Tööjõurendi ettevõttel on rekordiliselt tellimusi

Hansavesti asutaja ja juhatuse liige Janek Sirg. Foto: Harro Puusild

"Tööstusuudised eetris" keskendub sel korral tööjõule. Saates on külas tööjõurendiga tegeleva Hansavesti asutaja ja juhatuse liige Janek Sirg, kellega on juttu sellest, kuidas on koroonakriis ettevõtet mõjutanud ning millises olukorras on praegune tööjõuturg üldiselt.

Lisaks räägime ettevõtte tulevikuplaanidest ja majandustulemustest. Saade on salvestatud Hansavesti kontoris Pärnus. Saadet juhib Harro Puusild.

Saadet toetavad Radius Machining ja Hansavest.

Kuula saadet siit: