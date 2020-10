Miljoneid kaasav fondijuht ebakindluse märke ei näe

Baltic Horizon Fund juht Tarmo Karotam. Foto: Liis Treimann

Balti riikides tegutsev kinnisvarafond Baltic Horizon Fund teatas, et alustab uute osakute avaliku pakkumisega, millega soovib Eesti ja Leedu investoritelt kaasata 20 miljonit eurot edasiseks laienemiseks.

Kolmapäevases hommikuprogrammis rääkis fondi juht Tarmo Karotam, et pakkumise käigus loodetakse siiski kaasata rohkem kui 20 miljonit eurot ehk see on miinimumeesmärk.