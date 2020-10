Tunnustatud neuroloog järgib logelemise õpetust. Või vähemalt püüab järgida

Ida-Tallinna Keskhaigla neuroloogiakeskuse juhataja ning Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi külalisprofessor Toomas Toomsoo. Foto: Erakogu

Ida-Tallinna Keskhaigla neuroloogiakeskuse juhataja ning Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi külalisprofessor Toomas Toomsoo proovib teha nii, nagu loodusemees Fred Jüssi õpetab ehk leida logelemiseks aega, tunnistades samas, et parimais arstiaastais olles ei kipu see kuigi hästi õnnestuma.

„Mu abikaasa ütleb ikka, et „sa magad nii vähe“,“ märgib Toomsoo saates „Eetris on Tallinna Ülikool“. Tööpäevad on tohtri nentimust mööda tõepoolest pikad, see-eest üritab ta nädalavahetuseti mitte midagi teha. Seda õppis Toomsoo Saksamaal enese täiendamise aegu.

„Kui sa saad nädalavahetusel lõõgastuda, siis see on väga suur motivaator esmaspäeval uuesti alustada,“ teab närviarst öelda.

Toomas Toomsoo kinnitusel on vaimu ja keha, nende hulgas närvide puhkamine ääretult tähtis, sest selle vajaduse eiramine ning liiga suur stress toovad pikapeale füüsilisi tagajärgi.

Saates kuuleb muu hulgas, kui edukalt õnnestub tänapäeval peavalude põhjustele jälile saada, mis kohe-kohe 50aastaseks saavat Toomsood praegu tööalaselt nii-öelda käivitab ning mis värvi jopet ta parema meelega ei kannaks. Temaga vestleb Karl-Eduard Salumäe.

Kuula saadet siit: