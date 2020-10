Tallinna transpordiprobleeme ei peideta enam teki alla

Ummik Tallinnas Foto: Raul Mee

Tallinna linnakantselei strateegilise planeerimise osakonna juhataja Toomas Haidak ei salga, et transpordivaldkonnas on veel palju arenguruumi ning see oli ka äsja Euroopa rohepealinna tiitlile kandideerides Tallinna nõrk külg.

Kuidas panna rohkem inimesi isikliku auto kasutamisest loobuma ning selle asemel ühistransporti, mõnda kergliiklusvahendit või jala käimist eelistama, on Haidaku juttu mööda kompleksne teema. Ta nentis raadiosaates „Äripäeva fookuses“, et asi algab sellest, kui pikkade vahemaade läbimise vajadus linna planeerides nii-öelda sisse kodeeritakse.