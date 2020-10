Ekspress Grupi juht: me hakkame alles kenasid kasvunumbreid nägema

Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu. Foto: Andras Kralla

Tallinna börsil noteeritud Ekspress Grupi värsked tulemused näitavad, et aastaga on digitellimused kasvanud pea poole võrra, ent kasvupotentsiaali on veel väga palju, ütles grupi juht Mari-Liis Rüütsalu.

Rüütsalu rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et headele numbritele on sel aastal pannud aluse mitu suuremat sündmust maailmas, sealhulgas koroonapandeemia, aga ka tellijate suurem valmidus maksta sisu eest.