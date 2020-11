Garri Raagmaa: Eesti poliitikud on turuusku ullikesed

Eesti tööstust saaks senisest paremini edendada, leiab majandusgeograaf Garri Raagmaa. Foto: Liis Treimann

Turg ei reguleeri kõike, kuigi teatud ministeeriumite ametnikud ja poliitikud seda usuvad, ütles majandusgeograaf Garri Raagmaa.

Raagmaa rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et Eesti on teiste riikidega võrreldes märksa tagasihoidlikum tööstuse arengu soodustamisel. Samas on seni mitu valdkonda, kus saaks Eestis tööstusega tegeleda ja eksporti arendada, märkis Raagmaa.