Kogemuslugu: Eesti ajakirjanikust Silicon Valley iduettevõttesse

Konkurents on USA tööturul meeletu ja ettevõtte töökultuur võib nõuda meeletult pikkasid tööpäevi, rääkis Fredy-Edwin Esse investor Toomase tunnis. Foto: Fredy-Edwin Esse erakogu

Investor Toomase tunnis räägime Fredy-Edwin Essega, kes on endine Investor Toomase meeskonna liige, kuid viimased 8 aastat on ta elanud USAs, teenides leiba idusektoris ja just isesõitvaid sõidukeid arendavates ettevõtetes, mis annab talle sektorist unikaalse pilgu.

See andis alust küsida nii Tesla senise edu, kui ka tuleviku kohta, tema ootuste kohta järgmisele USA presidendile, kuidas oli peale lühikese programmeerimise bootcampi USAs tööd otsida, milliseid suuri trende paistab silma Silicon Valleys, millesse ta hetkel investeerib kui ka palju muu kohta, millesse ta kohapealse pilgu ja kogemuse andis.

Aktsiaid tema investeerimisportfellist ei leia, küll aga investeerib ta kinnisvarasse. Miks nii, kuuleb saatest.

Saadet juhib Kaspar Allik.

Kuula saadet siit: