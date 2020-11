Tartu suurfirma: on oht, et jõuame 100 miljoni eurose käibeni

Mõned päevad tagasi kohtus Äripäeva peadirektor Igor Rõtov (vasakul) Foxway juhi Urvo Männamaga nende Tartu ettevõtmises. Foto: Leele Lattikas

Hiljuti Hispaanias konkurendi ostmisest teatanud Tartu ringmajandusettevõte Foxway jõuab tänavu tõenäoliselt 100 miljoni euro suuruse käibeni, ütles ettevõtte juht Urvo Männama.

350 töötajaga ettevõtet juhtiv Männama rääkis Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et nad leiavad enda kliendid peamiselt Euroopa suurriikidest, nagu Suurbritannia, Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa ja Hispaania. Männama tunnistas, et praegu tarnivad nad kasutatud nutiseadmeid ligikaudu 600 ettevõttele ja see number kasvab.