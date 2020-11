Ükssarviku võtmetöötaja: ilma tööta oleks elu päris kurb

Pipedrive'i töötajad ei kavatse pärast suurtehingut aega maha võtta ja liiguvad uute eesmärkide poole. Foto: Liis Treimann

Värskelt ükssarviku staatusesse tõusnud Eesti ettevõte Pipedrive kavatseb sama hooga edasi minna, ütles Pipedrive'i tehnoloogiajuht Sergei Anikin.

Anikin rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et vaatamata suurele saavutusele hindab ta Pipedrive'i kollektiivi kehvadeks pidutsejateks. Selle asemel on paljudel siht saavutada järgmisi eesmärke. "Õnn on see, et oled avatud võimalustele ja haarad neist," ütles Anikin.