Millal hakkab start-up'i raha paigutav investor nägema punaseid lippe?

Start-up-firma omanike väide, et meil ei ole konkurente, on kindel võimalus investorid eemale peletada, sest viitab kehvale ettevalmistusele, ütles algusfaasis olevaid firmasid rahastava Lemonade Standi kaasasutaja ja tegevjuht Siim Teller.

"Investorina ma vaatan, milline on asutaja tururisk, tiimirisk, sektoririsk, kui kaua kulub aega tootearendusele ning milline on müügi ja turunduse risk. Oluline on see, et kuidas ettevõtja on neid riske maandanud ja kuidas ta kavatseb neid maandada pärast rahakaasamist," rääkis Teller.