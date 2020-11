Mihkel Nestor avaliku sektori palkade kirumisega kaasa ei lähe

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor Foto: Andras Kralla

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor saanuks keskmisel palgal eest ära libisevaid avaliku sektori töötasusid Äripäeva raadio hommikuprogrammis kritiseerida. Ta otsustas seda mitte teha.

„Kui ma mõtlen, milline on keskmise avaliku sektori töötaja kvalifikatsioon võrreldes erasektoriga, siis me räägimegi paljuski ametikohtadest, mis on traditsiooniliselt kõrgema palgaga. Seal on rohkem kõrgharidusega töötajaid ja kogu see pool,“ rääkis Nestor.