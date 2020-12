Kümnekordne kasv ja võrdlus Walt Disneyga – samal ajal börsile minevad firmad sihivad väga kõrgele

Ristmeediaettevõtte Imepilt juht Almondi Esco. Foto: Andras Kralla

Kaks Eesti ettevõtet sisenevad samal ajal Balti börsi alternatiivturule First North. Mõlema firma esindajad käisid Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis ning kõnelesid ambitsioonikatest ja väga ambitsioonikatest plaanidest.

Innovatiivseid keriseid tootel Saunum valmistub olema aastate pärast kordi suurem ettevõte kui praegu ning seda silmas pidades on börsile minek õige samm, olgugi et lühemas plaanis saaks raha kaasata ka lihtsamal moel. Saunumi eestvedajad Andrus Vare ja Lauri Meidla kinnitasid, et siht on saada saunanduse tipptegijaks.