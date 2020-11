Eesti kerisetootja viib aktsiad börsile

Saunumi innovatiivne keris. Foto: Saunum

Innovatiivseid keriseid tootev Saunum Group AS korraldab aktsiate avaliku enampakkumise, misjärel on aktsiad kavas noteerida alternatiivnimekirjas First North.

"Pakkumisest saadav tulu, suurusjärgus 300 000 kuni 500 000 eurot, plaanitakse kasutada tootearenduse finantseerimiseks ning turundus- ja müügitegevuse edendamiseks nii Eestis kui ka valitud eksporditurgudel," teatas ettevõte Nasdaq Tallinna börsi vahendusel.