Me päris ei taju, kui hea on meie tööstussektori olukord

Tech Groupi juht Martin Sutrop. Foto: Raigo Pajula

Eestis on tootmine tänavu jätkunud ning inimesed on saanud edasi tööl käia, mis on parem kui mitmel pool maailmas, märkis Äripäeva hommikuprogrammis Tech Groupi juht Martin Sutrop.

Tech Groupi seis on täna parem kui 3-4 kuud tagasi, rääkis Sutrop. Tellimusteraamat täitub ning ka kliendivestlused on varasemast positiivsemad. Ühtlasi pani kevadine koroonaviiruse laine rohkem investeeringuid seisma.