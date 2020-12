Jaak Roosaare avaldas kuuma ostuidee USA börsilt

Jaak Roosaare (paremal) usub, et Adobe'i aktsiaga on jätkuvalt võimalik kenasti teenida. Foto: Andras Kralla

Investor Jaak Roosaare hinnangul ei pea aktsiate valikul ilmtingimata leidma kõige väiksemat nõela heinakuhjast, vaid on okei investeerida ettevõttesse, mis juba on edukas ning loota, et tulevikus on see veelgi edukam.

„Ma arvan, et 50 aasta pärast on meil 10triljonilised aktsiad,“ selgitas ta värskes „Investor Toomase tunni“ raadiosaates. „Adobe on üks soovitus, kui ma peaks ühe valima, mis mulle endale meeldib. Võib-olla 10- või 100kordset kasvu on raske ette näha, aga mulle tundub, et sel ettevõttel on legaalne monopol. Ma olen siin uurinud oma tuttavate Adobe kasutajate käest, et kas on ka mingeid alternatiive sellele tootele ja sisuliselt ei ole.“