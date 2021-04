Kulukad vead maksuarvestuses, kui teil on plaan laieneda välisturgudele

Advokaadibüroo RASK vandeadvokaat Annika Soom on lepingute teabevara koostööpartner. Foto: teabevara.ee

Maksud ei kuulu esimeste teemade hulka, millele ettevõtja mõelda tahab, kui plaanib välisturgudele laieneda. Siiski võib just selles osas ette tulla vigu, mis osutuvad palju kulukamaks, kui oleksite osanud ette näha.

Lepingute teabevara koostööpartneri, advokaadibüroo RASK vandeadvokaat Annika Soom annab nõu, millele välisriikidesse laienedes just maksualaselt tähelepanu pöörata, millised on tüüpvead ja kuidas neist hoiduda. Neid juhiseid järgides on võimalik oma maksukoormust päris madalal hoida, nagu Annika Soom ka kinnitab. Saadet juhib Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar.

