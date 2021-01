DPD Eesti juht: esimesed päevad elektrikaubikutega olid üsna ehmatavad

Remo Kirss (vasakul) võttis 18. jaanuaril Moller Auto Ülemiste tegevjuhilt Tarvi Hirvelt vastu elektrilise kaubiku võtmed. Esimesed tööpäevad näitasid, et meie kiirlaadimistaristu jätab seda tüüpi autode kasutamisel veel tugevalt soovida. Foto: DPD

Läinud nädalal teatas DPD Eesti ajaloo suurimast elektrikaubikute ostutehingust Eestis, soetades enda masinaparki seitse täiselektrilist Volkswagen Crafterit. Ettevõtte juht Remo Kirss tunnistas, et krõbeda pakasega selliste autode teedele toomine oli esimestel päevadel üsna ehmatav kogemus.

Täiselektriliste kaubikute kasutuselevõtt sattus DPD Eestil aega, mil väljas paukus krõbe pakane ja see alandas koormatud kaubikute akude mahutavust sedavõrd, et läbisõit ühe laadimiskorraga taandus vaid 100 km kanti. See omakorda sundis kullereid tegema vahepealseid laadimisi, mis osutus aga ootamatult keeruliseks.

Taristu rajamisel pole kaubikutele mõeldud

„Esimesed päevad olid päris ehmatavad. Kulleritel on iga minut arvel, mistõttu pole meil aega istuda pool tundi juhtme otsas selleks, et saada juurde paar kilomeetrit. Vaja on kiirlaadijaid, mis pahatihti asuvad aga kohtades, kuhu kõrge kaubikuga ligi ei pääse. Meie enda hoovil on sellised samuti olemas, kuid pole mõislik sõita 10-20 km sinna keset päeva laadima. Lisaks on kiirlaadijad elektritaksode jt autode poolt tihtilugu hõivatud,“ rääkis Kirss raadiosaates Ärikliendid roolis.

Samas ei ole ettevõte elektrikaubikute ostu hetkekski kahetsenud ning tagasiside nii koostööpartnerite kui avalikkuse poolt on olnud igati positiivne. „Kindlasti ei jää need kaubikud viimasteks, pigem on see alles algus ning küllap ka laadimisvõrgustik ükskord järele jõuab. Kui oma marsruute oskuslikult planeerida, siis soojemate ilmade puhul pole nende kasutamine mingi probleem,“ lausus Kirss, kelle sõnul plaanib ettevõtte elektrikaubikuid kasutada 2-3 aastat ning selleks ajaks peaks investeering olema kütusekulu arvelt ka tasa teenitud.

Riik kaalub taristu arendamise toetamist

Saates osalenud Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetuste ja investeeringute osakonna juhataja Antti Tooming tunnistas, et kui seni on KIK toetanud elektrisõidukite ostjaid, siis äsja ametisse kinnitatud uus valitsus on vihjanud ka võimalikule laadimisvõrgu arendamise toetamisele.

„Täna on veel vara konkreetsetest sammudest ja summadest rääkida, kuid selgelt on keskkonnasõbralik transport uue valitsuse üks prioriteete. Soov on motiveerida elektrisõidukite ostmist väga erinevatel viisidel, kaasa arvatud laadimistaristu arendamise näol,“ lausus Tooming.

Ka Remo Kirss tunnistas, et ettevõtjad vajad rohkem motivatsiooni keskkonnasõbralikesse, kuid oluliselt kallimatesse tarbesõidukitesse investeerimisel. DPD puhul on tegu grupi strateegiaga ja selleks on ette nähtud arvestatavad summad, kuid väiksematel ettevõtjatel ei ole motivatsiooni täna just kuigi palju. „Ega muud eriti ei olegi, kui võimalus sõita ühistranspordi radadel ja kesklinnas tasuta parkida. Kullerfirmale on see muidugi arvestatav boonus.“

Õla panevad alla ka kütusefirmad

Laadimistaristu rajamisele on õla pannud ka kütusefirmad. „Ehkki meie peamine suund on keskkonnasõbralikul diislikütusel Neste My ja loodame selle õiglasele maksustamisele lähitulevikus, kuid teine suund on kindlasti ka elektriautode laadimispunktide rajamine meie tanklatesse. Üks laadimispunkt on juba olemas, kuid koos partneriga saab neid juba õige pea olema oluliselt rohkem,“ tunnistas kolmas saatekülaline, Neste Eesti ärikliendi müügijuht Martin Õunap.

