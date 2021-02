Väikeinvestor usub finantssüsteemi krahhi

Väikeinvestor Mait Kraun. Foto: Andres Haabu

Suures pildis peaks 10–15 aasta pärast praegune finantssüsteem kokku kukkuma, leiab väikeinvestor ja Äripäeva kaasautor Mait Kraun.

Kraun rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et rahasüsteemide vahetused on seni toimunud 30–40 aasta tagant ja praegune võlal põhinev süsteem on kestnud ligikaudu pool sajandit.