Nordeconi juht kasvunumbritest: see on kriisieelse aja tulemus

Nordeconi juht Gerd Müller. Foto: Raul Mee

Ehitusettevõtte Nordecon müügitulu kerkis neljandas kvartalis 28%, 78,4 miljoni euroni, kuid puhaskasum kukkus 12,5%, 1,11 miljoni euroni. Ettevõtte sõnul avaldavad langenud ehitusturu mahud olulist survet peatöövõtu marginaalile ning konkurents on sektoris väga kõrge.

Nordeconi juht Gerd Müller rääkis reedeses hommikuprogrammis, mis pilt avaneb aga tulevikus: kas on põhjust karta suuremat langust ehitusturul või mitte. Müller rääkis, et eelmise aasta tulemus on varasema töö tulemus, mitte ei peegelda kriisi mõju.