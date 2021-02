Kilvar Kessler ERIAList: tootlus ja risk on kaksikvennad

Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler. Foto: Raul Mee

Rahaasjadega on alati nii, et kui lubatakse suurt tootlust, läheb pilt silme eest ära, rääkis Kilvar Kessler Äripäeva hommikuprogrammis ja soovitas meeles pidada tõsiasja, et kui miski tundub liiga ahvatlev, siis see ei pruugi õige asi olla.

„Mida suurem tulu võimalus, seda suurem on risk rahast ilma jääda,“ ütles Kessler, viidates muuhulgas kõrget intressi pakkuvale hoiu-laenuühistule ERIAL, mis on nüüdseks tegevuse lõpetanud. „Sellele tasub mõelda ja olla rahaasjades elutervelt konservatiivne.“