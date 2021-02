Kinnisvaraturul on klient üle pika aja taas kuningas

Uute korterite müügiga tehti jaanuaris absoluutne rekord, ütles Metro Capitali tegevjuht Ain Kivisaar. Foto: Raul Mee

Uus aasta on kinnisvaraturul jätkunud hooga ning jaanuaris tehti uute korterite müügis absoluutne rekord, ütles Metro Capitali tegevjuht Ain Kivisaar Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Selle taga on Kivisaare sõnul mitu tegurit. Esiteks on ostjatel olemas soov ja vajadus uute korterite järgi. “Viiruseperioodil terve perega kodus veedetud aeg tegi paljudele selgeks, et neljaliikmeline pere kolmetoalises linnakorteris väga hästi hakkama ei saa, ütles Kivisaar.