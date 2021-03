Auhinnatud restoraniärimees: raha tuleb ka osata lugeda!

Roman Zastserinski Foto: Raul Mee

Saate "Delovõje Ljudi!” külaliseks oli tippkokk ja restoranide Moon, Kolm Sibulat ja Mantel ja Korsten kaasomanik Roman Zaštšerinski, kes tunnistas, et läinud aasta suurim õppetund oli oskus raha lugeda.

Zaštšerinski pälvis eelmisel nädalal presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi Eesti toidukultuuri edendamise eest. Saates oli juttu sellest, kuidas oli kolme lapse kõrvalt koroonakriisi ajal võimalik teha restoraniäri. Mida on ta teinud oma kolmes restoranis, et elus püsida? Milliseid uusi oskusi on COVID-19 talle õpetanud? Kuidas on ta säilitanud head suhted oma naise ja tädipojaga?