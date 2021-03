Tööstuse juht toormekriisist: tunneli lõpus ei paista valgust

Exmet Services juht Taavi Vesiaid. Foto: Exmet Services

Eesti tööstust lööb korraga kaks kriisi: koroonaviirusest tingitud ning toorme puudus, rääkis kolmapäevases hommikuprogrammis Exmet Services juht Taavi Vesiaid. Nii tuleb materjali lähiriikidest vaevaliselt kokku kraapida, varasemad tarneahelad on kokku kuivanud.

Vesiaidiga rääkisime veel sellest, et Eesti tööstussektoris on endiselt levinud kolhoosiaja mentaliteet, kus kliendi murega tegeletakse siis, kui muude tegemiste kõrvalt aega üle jääb. Mis see täpsemalt tähendab, rääkisime temaga.