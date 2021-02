Taavi Vesiaid: tööstuses on endiselt levinud kolhoosiaja mentaliteet

Eesti tööstussektoris on endiselt levinud kolhoosiaja mentaliteet, kus kliendi murega tegeletakse siis, kui muude tegemiste kõrvalt aega üle jääb. Aeg on hakata pakkuma tööstuses restoraniteenindust, kirjutab Exmet Services juht Taavi Vesiaid.

Taavi Vesiaid. Foto: Exmet Services

Eesti tööstus, eeskätt metalli- ja rasketööstus, on väga pika traditsiooniga konservatiivne äri, kirjutab ta portaalis Tööstusuudised. Sektoris domineerivad suured korporatsioonid, tihti ka monopoolses staatuses olevad ettevõtted, mille juured ulatuvad 90ndate algusesse ja tihtilugu on ka nende juhtimisstrateegia samast ajastust. Lähtutakse eelkõige sellest, kuidas asju varem on tehtud ja kuidas endal kõige mugavam on.