Kadi Lambot lisavaktsiinide hankimisest: kui tahta, on see realistlik

Confido meditsiinikeskuse juhatuse liikme Kadi Lamboti sõnul peaksid ettevõtjad mõtlema igati läbi, kuidas aidata töötajate vaimset tervist hoida. Foto: Andras Kralla

Lahtisi otsi on hetkel liiga palju, et prognoosida, kuhu me tervisekriisiga lähiajal välja jõuame, rääkis neljapäevases hommikuprogrammis arst ja ettevõtja, Confido meditsiinikeskuse juhatuse liige Kadi Lambot.

Lamboti sõnul saab praegune olukord muutuda ka veel hullemaks, kuid loodetavasti mitte väga palju. Mis võiks meid edasi võiks oodata ning mida jälgida, saab kuulata intervjuust.