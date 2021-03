Nõudlus kasvab soojapidavamate akende järele

Puitaknad 1928. aastal ehitatud puitelamul. Foto: Andres Haabu

"Eramaja ehituse" saates on külas Fenestra ASi müügijuht Silver Simulask ja teemaks on puitaknad. Räägime, kuidas ettevõtte toodang valmib ning mis eristab puit- ja puitalumiiniumaknaid plastakendest. Kas võib loota, et puitaken lahendab hoones loomuliku ventilatsiooni probleemi?

Uurime, milline on järjest kasvava energiasäästunõude tingimustes aknatootja piir soojapidavamate akende tootmiseks, ning ka seda, kas soojapidavam aken on ühtlasi helipidavam. Lisaks on kõne all enamlevinud vead akende paigaldamisel ja see, millega peaks akent tellima asudes arvestama.

Saadet juhib Lauri Leet.

